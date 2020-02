Sestri: Claudia Koll presenta “Non di solo pane vive l’uomo”

Dall’ufficio stampa riceviamo e pubblichiamo

Claudia Koll sabato 15 febbraio alle ore 17.30 sarà a Sestri Levante, nella sala Espositiva di Palazzo Negrotto Cambiaso in Via Portobello (Baia del Silenzio), per presentare il libro Non di solo pane vive l’uomo (Tau Editrice), scritto a quattro mani con Don Giovanni Boer. Partecipa all’incontro Don Marco Torre, parroco di Santo Stefano del ponte (Diocesi di Chiavari). Conduce Roberto Pettinaroli (direttore Il Secolo XIX del Levante ). L’evento si colloca all’interno degli appuntamenti proposti in attesa dell’edizione 2020 del Festival dell’Eccellenza al Femminile. “Claudia Koll per la seconda volta è ospite del Festival dell’ Eccellenza al Femminile. Fu nostra ospite a Genova nel 2015 con il regista polacco Cristof Zanussi a Santa Maria di Castello.” – ricorda Consuelo Barilari, direttrice artistica della manifestazione – “La narrazione di Claudia è oggi una testimonianza rara di un cambiamento profondo della vita nella ricerca della spiritualità, che dovrebbe fare riflettere tutti, credenti e non, sulla necessità e l’ urgenza di riappropriarsi di umanità, amore, solidarietà e accoglienza, contro i miti del razzismo, dell’ odio e della paura in cui viviamo”. L’incontro di sabato è realizzato in sinergia con Teatri di Levante, che anticipa così il tema dell’omonima rassegna in partenza a Sestri il 22 maggio: Il Viaggio declinato in tutti i suoi aspetti, da quello interiore o spirituale a quello attraverso la storia e le tradizioni.

Claudia Maria Rosaria Colacione, in arte Caludia Koll, è nata a Roma il 17 maggio 1965. È direttore artistico della Star Rose Academy, scuola di formazione artistica fondata dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia nella Capitale. Dopo il diploma frequenta numerosi corsi di teatro, finché nel 1992 non viene scelta dal regista Tinto Brass per la parte della protagonista in Così fan tutte. Il film ottiene un grande successo.

Una notorietà che diventa una limitazione: la Koll si trova intrappolata in un ruolo che non le piace. Poi conduce il Festival di Sanremo nel 1995 insieme ad Anna Falchi. Dal 1997 al 2000 recita nella fortunata fiction RAI per la TV, Linda e il Brigadiere, al fianco di Nono Manfredi. Poi è la volta di Valeria medico legale che va in onda dal 2000 al 2002. In mezzo la sua conversione avvenuta nel 2000, dopo aver attraversato la Porta Santa durante il Giubileo: “Dopo l’incontro con Gesù la mia vita è cambiata. Dalle macerie della mia vita prostrata e sola ho gridato e il Signore, nella Sua infinita bontà mi ha risposto: è venuto in aiuto e con il Suo infinito amore ha curato le ferite dell’anima e perdonandomi mi ha ricreata e fatta nuova”. Inizia quindi a cercare ruoli che si addicano maggiormente alla sua fede. Recita così in film per la televisione a stretto temareligioso, come ina Maria Goretti del 2003 e San Pietro del 2005, entrambi prodotti per la Rai e diretti dal regista Giulio Base. L’ultima apparizione cinematografica risale al 2012 con la pellicola Il Tempo delle Mimose.

Oltre alla TV e al cinema, ha lavorato molto anche in teatro firmando nel 2005, la sua prima regia teatrale. Nella vita privata Claudia Koll è stata ad un passo dal prendere i voti in convento, e ma alla fine vi ha rinunciato per amore. Ora come “suora laica” sta girando il mondo per annunciare la misericordia e la grazia di Dio. Di recente Claudia Koll è stata impegnata nello spettacolo teatrale Ritratti di Santi 2019, insieme a Giulio Base.

scheggedimediterraneo@fastwebnet.it – segreteria@eccellenzalfemminile.it

www.eccellenzalfemminile.it