Recco: la Croce Verde inaugura un nuovo mezzo

Dalla Croce Verde Recco riceviamo e pubblichiamo

Domani in piazza San Giovanni Bono alle 11:30 la Croce Verde Recco inaugura un nuovo mezzo. Si tratta di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei pazienti con problemi di mobilità. Il mezzo è infatti dotato di una rampa posteriore che consente al trasportato di salire rimanendo a bordo della propria sedia a rotelle. Ciò anche per ottemperare alle normative che regolano il trasporto delle persone con ridotta mobilità. Il mezzo sarà benedetto da don Pasquale Revello e lunedì mattina sarà già operativo per i servizi. Il Doblò si accosta alle tre Fiat Panda entrate nel parco mezzi della Pubblica Assistenza lo scorso luglio grazie a un importante contributo del Comune di Recco.