Rapallo: “Spiaggia del castello dei sogni? Un miraggio”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo



Interrogazione ad oggetto: Spiaggia detta “castello dei sogni”

Al Sig. Sindaco

In data 12 Febbraio abbiamo fatto un sopralluogo per verificare la situazione delle sopra citata spiaggia in Via Avenaggi, visto che dei cittadini ci hanno segnalato che ormai da due anni non vi è più possibilità di accedere al mare.

Ora considerato che questa rimane una delle poche spiagge libere di Rapallo, capendo le problematiche che il Comune può avere.

Ci chiediamo quando potranno iniziare e finire i lavori per rendere fruibile al cittadino e al turista la spiaggia.