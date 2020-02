Inaugurazione notturna, a Santa Maria del Campo a Rapallo, di ben 35 punti luce in via Delle Rocche. I risultati sono eloquenti. Promessa da tempo, è stato l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio a spingere sull’acceleratore e consegnare ai cittadini l’illuminazione. Senza clamori, taglio del nastro o passerelle, l’inaugurazione è avvenuta in sordina.

I trentacinque punti luce sono a led e oltre offrire una moderna illuminazione, consentono un notevole risparmio sui consumi.