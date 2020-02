Rapallo: il Pd appoggia la proposta della consigliera leghista

Dal Direttivo del Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo appreso, proprio in questi giorni, che la consigliera comunale con delega all’istruzione Laura Mastrangelo, ha proposto di introdurre, nelle mense scolastiche, la possibilità per i bambini e i ragazzi di avere sul piatto cibi provenienti da altre nazioni, come può essere il cous cous o il goulash.

Il circolo PD di Rapallo, oltre ad andar ghiotto di gulash, cous cous, sushi, e altri cibi di altre nazioni, apprende la notizia con molto piacere; tali piatti d’altronde ormai fanno parte della cucina italiana

Ci teniamo però a ricordare che Laura Mastrangelo è una consigliera eletta nelle fila della Lega – Salvini Premier. Limitatamente a ciò, molti si sono accorti che si tratta di una posizione alquanto inusuale. Al punto che, il segretario cittadino Vecchia, il consigliere regionale Puggioni, e addirittura il leader Salvini, ne hanno preso le distanze, con la motivazione del “dobbiamo preservare i cibi fatti in Italia”.

Detto ciò, vogliamo fare una domanda alla consigliera Laura Mastrangelo: ma Lei, cosa ci fa ancora nella lega?

Cosa ci fa in un partito che bolla ogni tipo di apertura alle altre culture con un “prima gli italiani”?

Perché non cambia e non approda in una lista dove sono più tolleranti nei confronti delle altre culture?

Troviamo anche assurdo, e in questo caso, ridicolo, da parte della Lega strumentalizzare il cibo per fini politici.

Per concludere:

il circolo PD di Rapallo , dimostrandosi aperto a tutto ciò che può migliorare i rapporti della nostra collettività appoggia la proposta della consigliera Mastrangelo.