Rapallo alle Regionali fa il pieno di candidati

Al momento i candidati di Rapallo che si presentano alle elezioni regionali sono cinque, ma potrebbero diventare sei o sette. Senza contare quelli di Santa Margherita che sarebbero due (uno è Augusto Sartori Fratelli d’Italia)

Partiamo dalla ricandidatura di Fabio Tosi (Cinque Stelle); non vi è nessuna indiscrezione al riguardo, ma un Pd in ripresa in una città di 30.000 residenti dovrebbe avere almeno un esponente cittadino in lista.

La pattuglia maggiore è tuttavia nella maggioranza: Alessandro Puggioni (Lega); Salvatore Alongi (Forza Italia), Domenico Cianci (Toti); Elisabetta Ricci (Liguria Popolare). Probabilmente anche Gianni Arena (Fratelli d’Italia).

La Lega è sempre il partito col maggior numero di consensi; Fratelli d’Italia è in ascesa e cercherà di rastrellare più voti possibile schierando in zona sia Arena che Sartori.