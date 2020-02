Orero: inaugurato defibrillatore, dono della Cri

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

E’ stata inaugurata quest’oggi, presso Isolona di Orero, la nuova postazione DAE con defibrillatore semiautomatico, donato dalla Croce Rossa di Cicagna con i contributi derivanti dal 5 per 1000. Presente, in rappresentanza della Regione, il consigliere Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Rendere sempre più cardioprotetti i Comuni del nostro entroterra – ha dichiarato Muzio nel suo intervento – è un passo in avanti importante per garantire ai cittadini un efficace sistema di soccorso nelle emergenze. I defibrillatori sono una parte significativa di questo sistema, che vede come ingranaggio fondamentale quello delle Pubbliche Assistenze, che nelle vallate interne svolgono un ruolo sanitario e sociale insostituibile. Il mio plauso va dunque al sindaco Mino Gnecco, all’Amministrazione comunale di Orero, alla Croce Rossa di Cicagna, al suo presidente Francesco Boccardo e ai militi per l’impegno profuso su questo fronte”, ha concluso il consigliere regionale.