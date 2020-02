Dallo staff del sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Destinati a Lavagna 2,5 milioni di euro per la regimazione idraulica del Rio Rezza. Il finanziamento consentirà la definitiva messa in sicurezza delle zone limitrofe al torrente.

L’amministrazione ringrazia il Presidente Toti e l’assessore Giampedrone per l’attenzione rivolta alla nostra città.

Si continua nella sicurezza del territorio.