Lavagna: sicurezza, martedì il sindaco incontra i cittadini

Martedì 18 febbraio 2020 alle ore 21.00, presso l’Auditorium Campodonico, il Sindaco Mangiante e l’Amministrazione Comunale invitano tutti i cittadini ad un incontro aperto con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sul tema “Sicurezza del territorio”. Si parlerà di un nuovo strumento di prevenzione contro la criminalità con il supporto e l’intervento delle Forze dell’Ordine, nonchè si farà il punto sulla situazione delle telecamere. Il Sindaco esorta la presenza delle varie delegazioni di quartiere. Si approfitterà dell’occasione per presentare un nuovo evento in programma per il mese di marzo.