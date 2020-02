Chiavari: grande successo dello Sbarasso

di Giuseppe Valle

Lo Sbarasso ha attirato un grandissimo numero di persone, vuoi per la bella giornata di sole, vuoi per il piacere di scegliere materialmente quello che si vorrebbe acquistare – e i generi di abbigliamento sono la stragrande maggioranza – nella speranza di concludere un buon affare.

La discussione verte sull’opportunità di comprare in maniera tradizionale o ricorrere al commercio on line, con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso. Sta di fatto che i giovani prediligono gli acquisti on line mentre i più anziani sono più restii, anche se molti si stanno adeguando alle nuove tecnologie.