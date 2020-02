Borzonasca: la Squazza e Forcella, ricordati i partigiani uccisi

Da Marco Conti (consigliere Città metropolitana di Genova, capogruppo “Riprenditi Sestri-Sestri Popolare” in Consiglio comunale a Sestri Levante) riceviamo e pubblichiamo

Oggi in località La Squazza nel Comune Di Borzonasca, si è tenuta la commemorazione dell’eccidio avvenuto in quel luogo il 15 febbraio 1945, nonché del sacrificio del partigiano Antonio Cabane “Nino”, caduto al passo della Forcella il 10 aprile 1945.

La cerimonia che ha visto la presenza del Gonfalone della Città Metropolitana di Genova accompagnato dal consigliere Marco Conti

, dopo la deposizione delle corone, è proseguita con l’orazione commemorativa di Arianna Cesarone, vice presidente di ANPI Genova

.

L’evento, di cui quest’anno ricorre il 75mo anniversario, commemora quanto avvenuto Il 15 febbraio del 1945, quando in risposta all’uccisione di un alpino della divisione della Repubblica di Salò, dieci partigiani della divisione garibaldina Coduri furono prelevati dal carcere di Chiavari e in località La Squazza vennero fucilati senza processo dalle brigate nere.

I loro dei caduti nomi sono:

Fortunato Acquario ‘Ercole’, Vittorio Annuti ‘Califfo’, Otello Beorchia ‘Venti’, Armando Beretti ‘Quattordici’, Augusto Betti ‘Titti’, Renato Colombo ‘Pesce’, Giovanni De Ambrosis ‘Cian’, Erminio Labbrati ‘Spalla’, Domenico Mori ‘Lanzi’, Ubaldo Noceti ‘Kobah’.