Trasporti sanitari: “Sospesa la gara; retromarcia di Toti e Viale”

La sospensione del bando di gara per i trasporti sanitari interni annunciata da Alisa è una vittoria di Anpas, Croce Rossa, Cipas e delle opposizioni .

L’assessore Viale ha cambiato idea. Per settimane la Giunta Toti ha provato a dire che la gara e la legge andavano in parallelo e che avevano due oggetti diversi, tanto che la norma retroattiva prevista nella legge, secondo Viale, non era applicabile al bando di gara. Finalmente ora l’assessore ha capito che la gara andava sospesa, visto che era in aperta contraddizione con la legge.

Il Pd aveva presentato un ordine del giorno per chiedere la revoca o quantomenola sospensione del bando e molti Comuni liguri avevano fatto la stessa cosa. Oggi l’ha capito anche la maggioranza di centrodestra.

Ora la Regione faccia il regolamento attuativo della legge, definisca quali siano i servizi qualificati e butti nel cestino della spazzatura il bando di gara.