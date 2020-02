Sestri: Andersen Trail, quest’anno i percorsi sono tre

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Torna Andersen Trail, la manifestazione sportiva organizzata da Associazione Atletica Levante per gli amanti della natura che attraverso lo sport esalta le bellezze del nostro territorio. L’edizione di quest’anno, prevista per domenica 16 febbraio, propone tre percorsi differenti per rispondere alle esigenze di tutti gli appassionati.

Appuntamento alle 8.30 al parco Nelson Mandela per partecipare alla corsa competitiva di circa 35 km con un dislivello di circa 1900 metri che interesserà anche il territorio del Comune di Moneglia, con meravigliosi scorci panoramici. Con un tempo massimo di 8 ore, i runner saliranno da Punta Manara e toccheranno, fra le altre tappe, San Bartolomeo, Manierta, monte Moneglia e Punta Baffe.

Sempre alle 8.30 al parco Nelson Mandela è previsto anche il ritrovo per la corsa di circa 22 km con un dislivello di circa 1200 metri lungo punta Manara, toccando la chiesa di San Bartolomeo, la collina di Montepagano e i sentieri di punta Moneglia e punta Baffe.

A entrambe le gare prenderanno parte grandi nomi del trail italiano, tra cui la vincitrice del Tor des Géants nel 2016 e 2017 Lisa Borzani, Sonia Locatelli, Cinzia Bertasa, Giulia Botti, Enrico De Ferrari e Davide Cavalletti per il percorso da 35 chilometri e Alessio Gatti per quello da 22 chilometri.

Per gli amanti della corsa, o della camminata non competitiva, è previsto il percorso di 6.5 chilometri con un dislivello di 300 metri a cui è possibile partecipare anche sotto la guida di una istruttrice di Fitwalking-Cross, con l’ utilizzo delle bacchette.

Al termine delle gare o della camminata, è previsto un pasta party gratuito per i runner delle competizioni e a pagamento per accompagnatori e partecipanti ai percorsi non competitivi.

Andersen Trail è uno degli appuntamenti previsti nell’ambito della Andersen Run, la la manifestazione sportiva che ogni anno porta a Sestri Levante quasi 2.000 amanti della corsa e dello sport all’aria aperta. Un successo che si rinnova di anno in anno, grazie anche alla bellezza degli scenari che fanno da corollario ai percorsi di gara: la passerella in Baia del Silenzio è diventata ormai simbolo e fattore distintivo di una manifestazione che unisce lo sport al territorio.

“Per il Comune di Sestri Levante e per Mediaterraneo Servizi è sempre un piacere e un onore presentare e sostenere questo tipo di manifestazioni, iniziative che hanno il pregio di promuovere la bellezza del nostro territorio attraverso l’amore per lo sport – commentano la sindaca Valentina Ghio e l’assessore allo Sport Mauro Battilana -. Andersen Trail, all’interno di Andersen Run, sono eventi il cui successo viene riconfermato ogni anno grazie alla vivace partecipazione e che offrono alla nostra città una occasione di sviluppo turistico ed economico. Riserviamo un ringraziamento particolare ai volontari di Sentieri a Levante e a quelli di Moneglia, che hanno permesso lo svolgimento della gara 35K grazie al lavoro di pulizia congiunto in Vallegrande”.