Santa: scolmatore, richiesta finanziamento al Ministero

Richiesta della Regione Liguria al Ministero per il finanziamento canale scolmatore, dichiarazione del Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e del Vicesindaco con delega alla Protezione Civile Emanuele Cozzio:

«Ancora una volta ringraziamo il Presidente Toti, in particolare l’Assessore Giampedrone, per la costante attenzione che rivolge a Santa Margherita Ligure, non solo nella gestione dell’emergenza post mareggiata ma anche in ottica di prevenzione e messa in sicurezza delle fragilità che connotano il territorio della nostra città. Il progetto dello scolmatore – che abbiamo tirato fuori dal cassetto dei sogni e sul quale stiamo lavorando costantemente insieme agli Uffici comunali e al Provveditorato – è fondamentale per la sicurezza del nostro centro abitato. Su queste premesse e grazie all’aiuto della nostra Regione siamo fiduciosi che quest ‘opera diventi presto cantierabile».