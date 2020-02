‘Santa’: ospedale Rapallo, no ai privati, una petizione

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e ripubblichiamo

Sabato 15 febbraio dalle ore 9.00 alle 12.30, gazebo informativo del Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure in piazza Caprera (Santa Margherita Ligure) nel corso del quale si raccoglieranno le firme contro l’ingresso dei privati nell’ospedale di Rapallo e per il potenziamento del primo intervento per codici bianchi e verdi e della radiologia h24. Ricordando che il nosocomio rapallese è stato costruito con denaro pubblico e che non è possibile ogni volta intasare il pronto soccorso di Lavagna per interventi che possono benissimo essere presi in carico dall’ospedale di Rapallo.

Altresì chiediamo ai cittadini sammargheritesi di essere loro i protagonisti della cosa pubblica dando consigli su come deve essere la città che, ricordiamo vive un declino demografico con contestuale perdita di servizi utili per la città. In caso di maltempo, tutto è rinviato a sabato 22 febbraio.