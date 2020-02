Recco: lavori all’arcata del viadotto e disagi in città

Ponteggiatura dell’arcata del viadotto ferroviario in corrispondenza di via Ippolito D’Aste a Recco. La prima foto è stata scattata ieri, la seconda il 10 gennaio. La ponteggiatura è propedeutica ai lavori di manutenzione straordinaria che dureranno sette mesi. L’intervento causa disagio in città e in molti si chiedono se non procedono a rilento; se con maggior personale non potrebbero essere accelerati. Non siamo tecnici; non conosciamo il contratto tra le Ferrovie e la ditta appaltatrice, né se il Comune possa intervenire. Testimoniamo comunque lo stato di avanzamento della ponteggiatura in 35 giorni e le osservazioni di alcuni cittadini.