RASSEGNA STAMPA. Traforo del Ferriere, in arrivo 10 milioni

Oggi, venerdì 14 febbraio, auguri a Valentino. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Santi patroni, per chi è stato morso da un cane idrofobo: San Uberto (3 novembre). Parole: vidimare (riconoscere e rendere valido un documento apponendovi un bollo, una firma).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il secolo XIX. Lumarzo: dieci milioni per il tunnel Bargagli-Ferriere.

Sestri Levante: “Iscrivetevi alla scuola di San Bartolomeo per impedirne la chiusura”. Sestri Levante: “Olio esausto in cambio di cancelleria”. Sestri Levante: “Le proposte per favorire la natalità”. Lavagna: processo ‘ndrangheta, appello al via. Lavagna: una stele agli Alpini. Lavagna: l’asilo nido e i dubbi della minoranza. Lavagna: bandiera verde confermata. Chiavari: indagini sul ristoratore sotto inchiesta in Campania. Chiavari: “Viale Kasman prolungato fino alla A-12”. Chiavari: convegno sulla città che si muove in bici (Commento. Parole: serve un piano globale del traffico). Chiavari: il Ricordo negato. Chiavari: compressori guasti riscaldamento in tilt.

Rapallo: piatti multietnici alla mensa scolastica. Rapallo: confesercenti contro gli alloggi nei fondi commerciali. Rapallo: lo scorso 2 febbraio un giocatore, ancora ignoto, ha vinto 500.000 euro.

Camogli: solo in 14 alla conferenza per difendersi dai furti. Recco. ecocentro, in arrivo l’autorizzazione per le acque reflue. Recco: nel forno arriva la “pinsa rtomana”. Uscio: processionaria, tagliati i pini silvestri.



Entroterra: è caccia ai bracconieri. Entroterra: pronti i recinti per i cavalli selvaggi.