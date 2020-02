Rapallo-Lavagna: A-12 gratis, accolta la richiesta di Bagnasco

La direzione di Autostrade Spa ha accolto la richiesta a suo tempo formulata dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Il tratto dell’autostrada tra Rapallo e Lavagna sarà gratuito da domani al 29 febbraio. Salvo proroghe. La richiesta era stata avanzata anche per i due sensi unici alternati nella via Aurelia sia nella collina della Grazie a Chiavari, sia nelle gallerie di Sant’Anna tra Cavi e Sestri. Oltre alle code in A-12 a causa dei lavori e alle frequenti code.

(L’articolo è stato modificato. In un primo tempo sembrava che la gratuità fosse da Rapallo a Sestri Levante)