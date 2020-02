Rapallo: ‘Premio Scuola Digitale’, Liceti capofila

Dall’Istituto Liceti riceviamo e pubblichiamo

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa innovativa del Ministero dell’Istruzione che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica digitale.

Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche attraverso gruppi di studenti del secondo ciclo, che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.

Il Premio ha la finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa competizione a livello locale (provinciale e/o territoriale), regionale e nazionale.

Il Premio Scuola Digitale prevede una fase provinciale, una successiva fase regionale e, infine, una fase nazionale. L’Istituto F. Liceti di Rapallo è la scuola polo responsabile dell’organizzazione della fase provinciale per la provincia di Genova e della fase regionale per la Liguria.

Le candidature si sono chiuse il 20 gennaio 2020 e sono state in totale, a livello regionale, 101. Di queste, 49 sono state nella provincia di Genova. Dodici progetti (sei per il primo ciclo e sei per il secondo) sono stati selezionati per la festa-evento del Premio Scuola Digitale Provinciale.



Le scuole selezionate sono (tra parentesi i nomi dei progetti):

PRIMO CICLO

Istituto Comprensivo di Oregina (Il Coding a scuola: imparare programmando)

Istituto Comprensivo De André di Casarza Ligure (CarAmiamoci)

Istituto Comprensivo Marassi (Imparo giocando)

Istituto Comprensivo Valle Stura-Masone (TECNOLOGIA… PERCHE’?)

Istituto Comprensivo Rapallo (i-Class: un’avventura digitale)

Istituto Comprensivo Barabino (DIGITINNOVANDO – coding)

SECONDO CICLO

Istituto Natta-De Ambrosis di Sestri Levante (Il robot spazzino del mare)

Istituto Calvino di Genova (Controllo e supervisione online di un impianto industriale)

Istituto Liceti di Rapallo (Ora di Futuro)

Liceo classico Colombo di Genova (Let’s play Math)

Liceo scientifico Cassini di Genova (IL BRACCIO ROBOTICO)

Istituto V. Emanuele-Ruffini di Genova (POT DESIGN “Creative Food Cycles”)

L’evento Premio Scuola Digitale provinciale di Genova si terrà presso l’Auditorium San Francesco a Chiavari il 21 febbraio dalle 9 alle 13. Durante la mattinata i dodici progetti verranno valutati da una giuria di esperti e contemporaneamente ci saranno momenti di musica e intrattenimento, tra i quali la rappresentazione teatrale “Καλημέρα Aθήνα…” a cura della classe 4^ E del Liceo classico Colombo di Genova.

I vincitori della fase provinciale parteciperanno, con i vincitori delle altre fasi provinciali, alla fase finale regionale, in programma a Palazzo Ducale di Genova il 16 marzo.

Per eventuali approfondimenti si possono consultare i seguenti link:

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/premio_scuola_digitale.shtml

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=8936&Itemid=381