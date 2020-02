Rapallo- Lavagna gratis in A-12; soddisfazione del sindaco (2)

Autostrada gratuita dalla prossima mezzanotte per tutto febbraio, salvo proroghe nella tratta Rapallo- Lavagna ( e non Sestri Levante come sembrava in un primo momento dalla lettera di Autostrade). La richiesta era stata avanzata dal sindaco Carlo Bagnasco che è raggiante dopo la comunicazione di Autostrade che gli annuncia di avere recepito la proposta.

Dice Bagnasco: “La mia richiesta è stata accolta. Provo grande soddisfazione. A partire dalla mezzanotte di sabato 15 febbraio e sono al 29 Febbraio è stata predisposta la gratuita’ del pedaggio per il tratto Lavagna-Rapallo. L’esenzione, trova giustificazione nelle limitazioni al traffico derivanti dai cantieri attivi. La misura e’ valida per tutte le classi di veicoli e sarà’ attiva fino al 29 febbraio, salvo un eventuale proroga se i lavori di manutenzione dovessero subire imprevisti slittamenti”.