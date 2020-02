Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, alle 6 circa, i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sulla A12, fra Recco e Rapallo, per l’incendio, per cause non accertate, di un escavatore impegnato in un’area di cantiere. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme. L’autostrada non è stata chiusa in quanto già con corsia delimitata e in sicurezza rispetto all’incendio.