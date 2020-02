Golfo Paradiso: Lega Giovani e i problemi del territorio

Dai Giovani della Lega del Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera il Commissario della Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso Nicholas Fadda ha incontrato gli amministratori locali del Golfo Paradiso per discutere i problemi che affliggono i comuni del comprensorio.

All’ incontro erano presenti: Cristiano Benvenuto Vicesindaco di Sori e Segretario di sezione della Lega Golfo Paradiso, Luca Pittore Assessore al turismo al commercio allo sport e ai trasporti, Claudio Pompei Consigliere di minoranza nel comune di Camogli, Franco Canevello Sindaco di Avegno, Hugo Santoro Vicesindaco di Avegno, Davide Manerba Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili nel comune di Recco, Franco Senarega Consigliere regionale e Capogruppo Lega e i giovani della Lega del Golfo Paradiso.

Il gruppo giovanile ringrazia della presenza i vari sindaci, assessori e consiglieri per il tempo dedicato ai ragazzi che sicuramente porteranno i problemi riscontrati nei loro eventi pubblici, per rendere partecipe la cittadinanza delle difficoltà che i nostri eletti vivono ogni giorno