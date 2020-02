Cogorno: domenica Carnevale in piazza col mago Joe

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Avviso a grandi e piccini: l’Accademia della Ciappa organizza nel salone polivalente nell’Area Belvedere a Cogorno Cap. la grande festa di Carnevale.

L’appuntamento è per domenica 16 febbraio alle ore 14.30. Allieterà la giornata il Grande Mago Joe, con la gioiosa e gradita partecipazione di Don Stefano Libini assieme ai suoi bimbi. “La manifestazione si concluderà con la tradizionale rottura della pentolaccia, ed una gustosa merenda offerta ai partecipanti – ha detto il presidente dell’Accademia della Ciappa, Luigi Facino -. Saranno distribuiti coriandoli a tutte le maschere. Scambio di Auguri a genitori e nonni per la tradizionale festa di San Valentino”. L’evento verrà realizzato con il patrocinio ed il contribuito del Comune di Cogorno e dell’Associazione cogornese.

L’invito alla cittadinanza di partecipare numerosi, da parte dell’Assessore comunale alle tradizioni, Franca Raffo: “Tutti sono invitati a partecipare alla quarta edizione de “Il Sorriso del Carnevale”. Un bellissimo evento che ogni anno a Cogorno collina si rinnova. Una giornata molto divertente per i bambini, ma quando si tratta di tradizioni locali da onorare anche gli adulti non si tirano indietro e sono pronti a festeggiare”. Secondo la tradizione di Cogorno, il Carnevale è sempre stato allietato dalle maschere dei bambini, che con fantasia interpretano svariati personaggi, e portano allegria e gioiosità a tutta la comunità: “La tradizione chiede rigorosamente che si preparino dolci profumati, come le chiacchiere e le bugie, accompagnate da una pomposa Pentolaccia. In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto in un locale riscaldato”.