Casarza: sui crinali di Bargone con l’Osservatorio Raffaelli

Dalla segreteria dell’Associazione di Promozione Sociale dell’Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli, riceviamo e pubblichiamo

L’A.p.s. Osservatorio Raffaelli prosegue le iniziative di promozione del territorio del levante ligure dalla costa all’appennino. Con l’appuntamento che proponiamo per il 16 febbraio, andremo lungo i crinali della Val Petronio dal paese di Bargone. Percorreremo un sentiero che questa Associazione ha già valorizzato negli scorsi anni e che prosegue nel 2020 con lo sviluppo di un percorso tematico in via di progettazione.

Qui di seguito i dettagli della proposta escursionistica, con in allegato la locandina dell’evento.

L’evento è aperto ai solo soci dell’A.p.s. Osservatorio Raffaelli.. Puoi iscriversi chiunque, nei giorni precedenti all’Associazione e partecipare all’Escursione/Gita. Entrerai a far parte di una serie di attività e progetti; oltre a renderti utile per la tua comunità, per il territorio e a far emergere la tua passione o interesse nelle discipline che trattiamo.

Chi patecipa riceverà: assicurazione annuale all’Associazione e a tutte le varie iniziative, spiegazioni dalle nostre Guide Volontarie abilitate F.i.e. e Soci esperti, svolgerete laboratori soprattutto rivolti ai bambini. Assistenza di primo soccorso e copertura radio. Sono previste soste divulgative degli aspetti storici, naturalistici, culturali, rurali, meteorologici e geologici.

Consigliamo: abbigliamento appropriato al periodo e scarponcini. Pranzo al sacco. Usare borracce non bottiglie in plastica e materiale “usa e getta”. Siamo per il Turismo Lento, nel rispettare la natura, chi lavora in campagna e nei boschi. Rispettiamo anche i Volontari che puliscono e segnano i sentieri. Nella zona sono presenti piccoli esercizi commerciali locali dove all’inizio o alla fine dell’escursione potete usufruire dei loro prodotti e servizi.

In caso di allerta dal livello giallo o se termina l’allerta a poche ore prima dell’escursione o è terminata il giorno precedente, l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi. Preferiamo sempre per prima cosa la vostra sicurezza.

V° Concorso fotografico escursionistico Osservatorio Raffaelli:

ogni partecipante alle nostre proposte escursionistiche e gite sociali, può inviarci max n°3 foto, realizzate lungo il percorso svolto con noi. Scade il 30 novembre 2020. Foto da inviare all’indirizzo: osservatorioraffaelli1883@gmail.com Seguirà premiazione delle migliori 6 fotografie che si effettueranno nel mese di Dicembre 2020.

Per iscriversi e per avere maggiori informazioni:

Direttore Cellulare: 3495127595 Twitter: @Ossmeteobargone – Facebook – Telegram @osservatorioraffaelli – Instagram @osservatorioraffaelli #osservatorioraffaelli

E-mail: osservatorioraffaelli1883@gmail.com

Sito: www.osservatorioraffaelli.com

Siete tutti invitati! anche i nostri amici a quattro zampe.