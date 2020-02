Autostrade: Lavagna-Rapallo, tratto gratuito fino al 29 febbraio

Dall’ufficio stampa dell’on. Traversi riceviamo e pubblichiamo

“I cittadini che utilizzeranno l’autostrada per il tratto Lavagna Rapallo della A12, nel percorso compreso tra i caselli di Sestri Levante (A12) e Genova Bolzaneto (A7), saranno esentati dal pagamento del pedaggio” – annuncia Roberto Traversi, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti. “L’esenzione – spiega Traversi – valida per tutte le classi di veicoli e per tutte le forme di pagamento, scatterà a partire dalla mezzanotte di oggi fino al 29 febbraio, salvo prolungamento dei lavori. E’ il risultato di una decisione concertata con Autostrade per l’Italia, poiché abbiamo ritenuto quanto mai opportuno cercare di limitare i danni subiti dai tanti cittadini che utilizzano abitualmente l’autostrada e che da mesi subiscono disagi e rallentamenti”.