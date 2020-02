Sicurezza pronto soccorso: riunione col Prefetto

Dalla Prefettura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Nella mattinata odierna, in Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura, è stata esaminata la problematica delle aggressioni al personale del Pronto Soccorso, che ha assunto di recente rilievo presso alcune strutture ospedaliere cittadine, in particolare presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Carmen Perrotta, hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia territoriali, l’Assessore Regionale alla Sanità Sonia Viale, l’Assessore del Comune di Genova Paola Bordilli e i rappresentanti dell’Amministrazione dell’Ospedale Galliera.

La rappresentante della Regione Liguria ha evidenziato che il fenomeno è da qualche tempo all’attenzione del suo assessorato e che in materia sono stati già disposti presso alcuni ospedali interventi migliorativi della sicurezza. Ha inoltre assicurato che, all’esito di un monitoraggio del fenomeno presso tutte le strutture del Sistema sanitario regionale con particolare riferimento ai Pronto Soccorso, sarà richiesta una nuova valutazione congiunta per la predisposizione di mirati interventi.

I vertici dell’Ospedale Galliera si sono resi disponibili ad attivare le procedure per l’implementazione presso il Pronto Soccorso nel periodo notturno del servizio delle guardie particolari giurate, ad avviare specifici corsi di formazione/aggiornamento per il personale di Pronto Soccorso per la gestione dell’utenza in situazioni di criticità e a valutare la fattibilità di progetti mirati per la gestione del rischio in Pronto Soccorso

I rappresentanti delle Forze dell’Ordine si sono impegnati ad intensificare la vigilanza di prossimità presso le strutture ospedaliere di cui trattasi, a collaborare nell’attività di formazione degli operatori sanitari in merito alle tecniche di approccio in contesti di criticità e a valutare ulteriori misure mirate a velocizzare la risposta alle richieste di interventi.