“San Valentino … innamorati a Camogli”: domani Special Day – Pink Friday

San Valentino … innamorati a Camogli 2020

33ª edizione

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio di Regione Liguria, Agenzia In Liguria, Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

Evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolge i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli.

Venerdì 14 febbraio a Camogli è tante cose, dall’esclusivo Piatto collezione al Pink Friday passando attraverso cuori, musica, selfie, poesie, foto, profumi, gite in barca e mercatini.

Venerdì 14 febbraio – Special Day

Pink Friday

Come poteva essere il Friday di San Valentino a Camogli se non pink? Occasioni particolari per vivere momenti speciali. Dalle ore 10 alle 18 “porte aperte” nei negozi e boutique del cuore del centro storico della Città. Scoprite le boutique nell’elegante via della Repubblica, e poi in via 20 Settembre, sul lungomare, in piazza Colombo e in Calata Porto, vivete la magica atmosfera a Camogli. Fascino, classe ed un pizzico di glamour per il San Valentino più alla moda che ci sia.

All day music! In via della Repubblica al pomeriggio e sul lungomare dall’imbrunire Disco music con Dj Fabio B. e il coinvolgente Jazz and blues della Dirty Stompers Street Band. Che sia giorno per una passeggiata di shopping o il momento di andare a cena, musica live per rendere San Valentino a Camogli una vera festa.

Un San Valentino profumato … Perfetti anfitrioni, Giulia e Davide, di Camogli innamorati, “innamuee à Camuggi” come qui dicono, accoglieranno gli ospiti fra cuori, shopping, musica e degustazioni profumose dell’Eau de Toilette “Acqua di Camogli”. Note agrumate di limone, bergamotto e lavanda; leggero aroma di rosmarino, timo e cardamono. Geranio, gelsomino e rosa. Un fondo di vetiver, un tocco di salsedine e il calore della vaniglia. Aromi, colori e profumi che evocano uno dei luoghi più romantici al mondo.

Una pioggia di cuori

In via XX Settembre, di fronte alla Stazione ferroviaria e a fianco del Palazzo Comunale, l’artistico Gazebo in ferro battuto, dove con un panorama dall’alto sull’infinito del mare scatterà spontaneo un selfie … accolti dall’abbraccio di una scenica panchina rossa, sotto una pioggia di cuori …

Info point San Valentino

sul lungomare venerdì 14 al pomeriggio, sabato 15 e domenica 16 febbraio

Collezionisti incontriamoci. Punto d’incontro dei collezionisti dei Piatti di San Valentino a Camogli, per integrare la collezione di quei pezzi che mancano, alcuni ormai introvabili, salvo un provvidenziale scambio con chi ne avesse due… Tazzinamania. Imperdibile occasione per proseguire la collezione delle bellissime tazzine da caffè personalizzate con le immagini dei vari “San Valentino” a Camogli, regalo perfetto che le coppie innamorate. Mercatino degli innamorati. Sul lungomare per la festa degli innamorati idee originali e dolcezze d’autore.

Il piatto ricordo San Valentino … innamorati a Camogli

Dato in omaggio dai ristoratori in occasione della festa degli innamorati, ogni anno un’immagine diversa, ha innescato nel corso del tempo una vera e propria mania da collezionismo, portando gli interessati a dare vita anche ad uno scambio di piatti fra appassionati di questi pezzi, molti dei quali ormai considerati introvabili.

Guido Silvestri, in arte Silver, firma il piatto ricordo San Valentino a Camogli 2020.

Lupo Alberto e la gallina Marta, la sua fidanzata, ne sono i protagonisti.

“Due cuori, un pollaio” è il titolo. Come poteva essere diverso?

Lupo Alberto, personaggio immaginario della famosissima striscia a fumetti nata dalla matita di Silver, vive nel bosco e la gallina Marta, sua storica fidanzata, vive alla fattoria McKenzie. Lui un lupo, lei una gallina, rapporto difficile il loro, e il cane da guardia Mosè lo rende quasi impossibile… che Camogli diventi il luogo ideale per una loro fuga d’amore? Ci piace così pensarlo…

Lupo Alberto sta alla Gallina Marta come Camogli sta a San Valentino.

Binomi imprescindibili.

I ristoranti di San Valentino … innamorati a Camogli 2020

È da venerdì 14 a domenica 16 febbraio l’appuntamento tanto atteso, tutti contagiati dalla mania di collezionismo del Piatto artistico San Valentino … innamorati a Camogli. I ristoranti di Camogli con il menù per la coppia omaggeranno l’esclusivo piatto ricordo San Valentino 2020 per proseguirne la raccolta.

120,00 Euro tutto compreso per due persone

Week end romantici a Camogli

Negli alberghi di Camogli proposte particolari per lo speciale per il week end dedicato agli innamorati. Info siti o pagine fb delle strutture ricettive:

Cuori & nodi d’amore, in via al Molo

I cuori, che con la loro rete sul molo sono ormai uno dei principali simboli di San Valentino a Camogli, vengono distribuiti sul lungomare presso l’Info point nelle giornate di venerdì 14 al pomeriggio, sabato 15 e domenica 16 febbraio. Cuori rossi, sui quali scrivere i propri nomi, una dedica, una promessa, un pensiero, un ricordo. Si annodano poi alla rete in fibra di cocco, predisposta con sapienza e maestria dalla Cooperativa pescatori di Camogli. Un gioco forse, ma anche una scusa per tornare a Camogli e vedere se il cuore c’è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo …

Le balene innamorate, sul molo a Camogli

Chiedete loro un selfie, per un indimenticabile San Valentino a Camogli!

Un viaggio nell’amore, che in Piazza Colombo inizia dalla tipica “fontanella” con l’ormai famosa rete costellata dai mille cuori rossi, e prosegue lungo il molo dove le code delle due grandi balene salutano i turisti giunti per leggere le bellissime poesie della Rassegna Poesie d’Amore. Un caldo abbraccio con cui diranno si agli infiniti selfie … famose come stars, le balene innamorate … di Camogli.

La rassegna poesie d’amore

Da anni arrivano a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere. Le 20 selezionate vengono stampate su coreografici striscioni che da sabato 8 a domenica 16 febbraio 2020 sono esposti lungo il molo e le piazzette panoramiche di Ruta e San Rocco di Camogli. Il pubblico potrà esprimere le preferenze all’info Point dalle ore 15,30 di venerdì 14 alle ore 15,30 di domenica 16 febbraio. Alle ore 16 le premiazioni.

Di seguito i titoli delle 20 selezionate

A casa di Giulia Zuccarelli – Mirandola (Mn)

Amore disabile di Vero Nicolas – Cormano (Mi)

Arianna di Emiliano Brajato – Rovigo

Dolce frangente di Silvia Cristina Nossa – Cairate (Va)

Follie di Rita Anders – Argenta (Fe)

Il bacio di Normberto Mazzucchelli – Saronna (Va)

Il barre’ di Alessio Spetale – Torino

Ingredienti di Federica Benicchio – Zanica (Bg)

Notturno di Adriana Valenza

Parole di Chantal Mazzacco (Ud)

Preghiera di Livio Flambea di Bari

Innamorati di versi di Vito Romito – Modugno (Ba) Premio Speciale Giuria

Soave di Serena Salvestri – Leivi (Ge)

Te di Giampiero Fenu – Dolianova (Sud Sardegna)

Temporale di Lucia Parodi – Sori (Ge)

Universo di Simone Cumbo – Città di Castello (Pg)

Vibrazioni di Gianna Costa – Villafranca di Verona (Vr)

Piove di Fabio Granchi – Livorno

Profumo di Rebecca Ballerio

Quel sorriso di Marco Oreste Marelli – Nebbiuno (No)

Concorso fotografico I love Camogli

Promosso da Hotel Cenobio dei Dogi, Ascot, Pro Loco con il Patrocinio del Comune di Camogli e la collaborazione della fotografa A. Tommei, il tema 2020 è “un mare d’amore”. Le premiazioni avverranno domenica 16 febbraio 2020 sul lungomare. Prestigiosi i premi messi in palio da Hotel cenobio dei Dogi: 1° classificato Soggiorno di una notte presso l’Hotel Cenobio dei Dogi (trattamento B&B) andato a Stefano Podestà di Rapallo (Ge); 2° classificato Cena per due persone presso Ristorante “Il Doge” a Maria Teresa Ferraroli di Bellano (Lecco); 3° classificato Aperitivo per due persone presso Bar – Hotel Cenobio dei Dogi andato a Angelo Bianchi Ferri di Bellano (Lecco). Le rimanenti delle 20 foto che saranno riprodotte nel percorso romantico in via della Repubblica sono firmate da: Virginia Testabruna di Genova; Roberto Pozzoli –Novara; Elisa Vigali – Moneglia (Ge); Nino Trefiletti – Lavagna (Ge); Francesco Toiati – Roma; Francesca Miceli – Camogli (Ge); Marcella Giorgetti – Genova; Manuela Albanese – Genova; Federica Perugi (Ge); Liz Kirwan – Camogli.

Romantico percorso, in via della Repubblica

Quasi una galleria d’arte a cielo aperto nell’elegante via della Repubblica, un percorso tra le riproduzioni delle poesie vincitrici della Rassegna Poesie d’Amore e delle opere selezionate dal Concorso fotografico I Love Camogli. Passeggiando lungo la via lasciati incantare da questa magica atmosfera tra i versi in rima delle raccolte poetiche e il fascino dei meravigliosi scatti fotografici di Camogli, romantica per eccellenza.

La minicrociera di San Valentino a Camogli

Alla volta di Punta Chiappa e San Fruttuoso di Camogli, da venerdì 14, sabato 15 a domenica 16 febbraio presentandosi all’imbarcadero del porticciolo di Camogli con il cuore rosso (da annodare poi alla tipica rete della tonnarella), ogni coppia eccezionalmente pagherà solo il biglietto dell’andata. www.golfoparadiso.it https://www.facebook.com/GolfoParadisoTMT/ Tel. 0185 772091.

L’isola che non c’è – Invito all’Abbazia di San Fruttuoso

L’isola che non c’è: nel cuore del Promontorio, tra Camogli e Portofino, è incastonata l’antica Abbazia di San Fruttuoso. Un luogo magico immerso nella natura, restaurato dal FAI-Fondo Ambiente Italiano, raggiungibile soltanto via mare o a piedi. Dall’8 al 16 febbraio tutte le coppie visiteranno il Museo pagando un solo biglietto. Il 14 febbraio alle 13 speciale “visita con il Direttore” dedicata alle coppie inclusa nel biglietto d’ingresso (max 30 partecipanti). Info telefono: 0185 772703. info: fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it www.abbaziadisanfruttuoso.it

Sabato 15 e domenica 16 febbraio – Saldissimi

Una esclusiva di San Valentino:

“Saldissimi”, due giorni di super-sconti nei negozi di Camogli per la fine dei saldi.

Tirabuscion • Calzature Terrile • Natur Plus • RC• Le Gemelle boutique • Roberta • Nati sotto il cavolo Via Repubblica 50 Vintage • Ci vuole un Fiore • Poppy • Parole di Vino • Mortola e Ferretti • Javarone elettricità • Lucky gioielli • Rosamino • Le Amadriadi • Abacada • Chapeaux • Cherie • Robe di cuoio • Pimpinella erboristeria • I gatti del borgo …e tanti altri ancora.

