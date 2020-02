Rugby/ Gli Squali a Biella, sul campo della capolista”

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo. Di Emy Forlani

Dopo la prima delle tradizionali soste per il 6 Nazioni, che rendono il calendario di febbraio e marzo assai frammentato, gli Squali della Tossini Pro Recco Rugby tornano in campo domenica per disputare la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A e si tratta di un impegno non da poco: si gioca a Biella, in casa di una delle due squadre che guidano la classifica (l’altra è l’Accademia) con sette punti di vantaggio sui biancocelesti.

“Ci attende un avversario forte – evidenzia coach McLean, che nella città piemontese ha passato ben tredici anni – e completo, che sta facendo una grande stagione. Non vediamo l’ora di giocare dopo queste tre settimane di stop e sappiamo bene che ci servirà una partita praticamente perfetta per poter provare a vincere: in palio ci sono punti pesantissimi sia per noi che per i nostri avversari e ci aspettiamo uno degli incontri più difficili di tutto il torneo”.

Nella partita di andata gli Squali vinsero 20-3 e per il Biella quella è rimasta finora l’unica sconfitta in campionato.

Fischio d’inizio, al campo di via Salvo D’Acquisto, alle 14.30 di domenica 16 febbraio, agli ordini dell’arbitro romano Rosella.

Nel week end saranno impegnate anche tutte le altre squadre biancocelesti: sabato U12 (a Cogoleto, ore 14.30), U6-8-10 (a Imperia, ore 14.30) e U14 (a Recco, ore 15.30), domenica Cadetta (a Recco, ore 14.30, vs Stade Valdotain), U18 (a Rivoli, ore 12.30) e U16 (a Recco, ore 11.00, vs Seregno).

Serie A, girone 1, giornata XII

Accademia-I Centurioni (Bonato di Rovigo)

Biella RC-Pro Recco Rugby (Rosella di Roma)

CUS Torino-Parabiago (Arnone di Pisa)

CUS Genova-Alghero (Palladino di Torino)

ASR Milano-VII Torino (Munarini di Parma) (RINVIATA AL 23/2)

Classifica: Accademia e Biella 44, CUS torino 41, Pro Recco 37, VII Torino 34, Parabiago 26, ASR Milano 25, CUS Genova 12, Alghero 11, I Centurioni 8.