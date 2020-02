RASSEGNA STAMPA. Rapallo, escavatore fa strage di tombe

Oggi, giovedì 13 febbraio, auguri a Maura. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Santi patroni per chi soffre di enterite: Sant’Eligio: 1 dicembre. Parole: congresso (raduni di diplomatici, uomimi di politica o di cultura per dibattere un problema; il Parlamento Usa; scontro di eserciti o cavalieri.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: escavatore fa strage di tombe; aperta inchiesta.

Sestri Levante: proseguono le serate del concorso Dapporto. Casarza Ligure: calcinacci caduti, paura. Lavagna: scontro furgone scooter, Aurelia paralizzata. Chiavari: blitz antimafia, in carcere un ristoratore e un suo dipendente (Commento: l’importante è evitare che la città possa apparire mafiosa per un paio di arresti decretati dalla magistratura partenopea). Chiavari: “Si dedichi una via alle vittime delle Foibe. Chiavari: mafia e Stato, conferenza su Borsellino. Chiavari: convegno di Confedilizia. Chiavari: si studia un piano per garantire i trasporti eccezionali in A-12. Chiavari: i politici tornano in scena al teatro della Corte a Genova. Chiavari: acquarelli in esposizione. Carasco: scontro, via Parma paralizzata. Chiavari: percorsi storici, incontro con Marconi Delpino. Chiavari: Aldo Grasso intervistato da Oreste De Fornari. Chiavari: cento lune in mostra. Chiavari: calata Ovest, un anno di successi. Chiavari: rettifica, il negozio di calzature non è fallito.

Rapallo: interessi non dovuti, banca condannata. Rapallo-Santa Margherita Ligure: cimenti invernali. Santa Margherita Ligure domenica celebra il giorno del Ricordo.

Recco: allarme a scuola, distacco di calcinacci.

Fontanabuona: incontro sindaci-Anas. Moconesi: chiesa di Ferrada, si ristruttura la scalinata. Borzonasca ricorda l’eccidio di La Squazza