Non si è fatto ancora vivo il vincitore che il 2 febbraio ha comprato a Rapallo, presso il “Caffè del Corso”, situato in via Corso Matteotti 43, una schedina QuickPick, con cui ha centrato la vincita di Categoria Speciale «Vincesi una Casa al giorno» di importo unitario corrispondente a 500.000 euro, di cui 200.000 euro erogati subito in denaro.