Rapallo: sabato e domenica tesseramento alla Lega

Dalla Lega Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13 la lega sarà in piazza Cavour a Rapallo, per il tesseramento Lega Salvini Premier 2020 .

Nell’occasione sarà possibile firmare due proposte di legge popolare nello specifico :

l’introduzione del sistema elettorale maggioritario uninominale puro l’elezione diretta del presidente della Repubblica e l’abolizione dei senatori a vita.

Sarà presente al Gazebo il Consigliere Regionale Alessandro Puggioni per rispondere alla domande dei cittadini di Rapallo.