Rapallo: iniziata la ristrutturazione di Villa Castagneto

Sono iniziati i lavori a Villa Castagneto, edificio situato in via Lamarmora a Rapallo; un lascito vincolato ad ospitare malati psichiatri a bassa intensità. Dopo decenni di abbandono, l’Asl 4 ha deciso da tempo di restaurare l’edificio, vincolato dalla Soprintendenza, che ospiterà da sedici a venti pazienti. La consegna delle chiavi alla ditta che si è aggiudicata l’appalto era avvenuta a settembre. Ora l’inizio dei lavori previsti in 14 mesi. Un altro “buco nero” della città che trova finalmente una soluzione degna.