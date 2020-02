Pallanuoto M/ Sori, tanta voglia di riscatto

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Elefante

Sabato è la volta del Sestri, per dimenticare il mezzo passo falso con l’Andrea Doria e per iniettarsi un po’ di fiducia dopo prestazioni altalenanti per ritmo ed intensità. Il pareggio della scorsa settimana è stato figlio di un approccio molle e di un gioco a tratti rinunciatario, con tanti errori commessi. Contro i ragazzi di Zonari a Sori si dovrà mostrare subito la voglia di riscatto, consci di doversela sudare contro tutti.

“Dobbiamo fare tesoro della partita di sabato. Qualcuno pensava che il Sori potesse dominare il campionato – dice il tecnico De Ferrari – ma fin da subito ho avvisato i miei che sarebbero state 18 finali. Sabato il Sestri, da squadra di categoria quale è, verrà da noi con la voglia di combattere e vincere, per questo dovremo fare le cose che prepariamo in settimana al massimo. Solo così conquisteremo i tre punti”.

La gara si giocherà a Sori alle ore 19.45 sabato 15 febbraio.