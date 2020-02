Lettere/ “Rapallo, quale spiaggia libera scegliere?”

Da L.M. Bonelli riceviamo e pubblichiamo

Fra circa un mese inizierà la primavera e con l’inizio della bella stagione tanti rapallesi cominceranno a godersi un pò di mare.E qui si pone il problema: dove si potrà andare al mare quest’anno a quasi un anno e mezzo dalla mareggiata di fine ottobre 2018 che ha rovinato arenili e scogliere ? Escludiamo gli stabilimenti balneari che certo non tutti si possono permettere e passiamo in rassegna i luoghi balneabili da sempre frequentati da residenti ed ospiti: il Pozzetto (anche se di Zoagli) attualmente poco praticabile ed anzi con vistosi cartelli che segnalano la pericolosità del luogo; spiaggia del Castello dei sogni e scogliera adiacente: accesso impossibile e spiaggetta abbandonata a se stessa ed in condizioni pietose; spiaggetta del Castello: sotto sequestro; spiaggia degli Archi: quasi inesistente visto il deteriorarsi dell’arenile; Trelo: è l’unico punto frequentabile e per questo in stagione sempre congestionato. Passeggiata di S.Michele,Trelo-Prelo: bellissima passeggiata bord de mer sempre frequentata da tanti appassionati ma chiusa ed in totale abbandono dopo il cataclisma del 2018. Da allora non è stato fatto assolutamente ed inspiegabilmente nulla per il suo ripristino nonostante sia un vero piccolo gioiello che tante persone aspettano venga loro restituito. Insomma se la scorsa stagione erano forse plausibili certe criticità, alla luce di quanto esposto a distanza di un anno proprio nulla è stato fatto per risanare la situazione delle zone balneabili che rimangono in vero degrado. Con rammarico.