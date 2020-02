Cicagna: truffa via internet, denunciati due residenti in Sicilia

Due soggetti residenti in Sicilia, di 23 e 30 anni, entrambi gravati da precedenti di polizia, sono stati deferiti in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Cicagna per il reato di truffa aggravata in concorso mediante utilizzo di piattaforma informatica. Lo scorso dicembre 2019, dopo aver inserzionato su un sito internet la vendita di una stufa, sono stati contattati dalla vittima, un 50enne residente a Cicagna, interessato all’acquisto. I due truffatori, mediante raggiro, dopo aver ricevuto la somma di 450 euro su un conto corrente si sono resi irreperibili senza consegnare alcunché. Al termine delle indagini, anche tecniche, i Carabinieri sono riusciti a risalire alle due identità.