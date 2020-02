Chiavari: da oggi pagamento delle sanzioni tramite Pos

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Da oggi è possibile pagare le sanzioni, l’imposta per la pubblicità e per le affissioni con bancomat e carta di credito. Il Comune di Chiavari ha dotato l’ufficio di riscossione tributi Ica, di via Jacopo Rocca 52, del Pos per permettere il pagamento elettronico di alcuni adempimenti amministrativi.

«Abbiamo recepito le richieste dei cittadini e ci siamo attivati prontamente per richiedere l’installazione del dispositivo elettronico – dichiara il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua – In questo modo renderemo più immediato e accessibile l’iter per il saldo degli importi dovuti alla pubblica amministrazione».