Carro: corso di educazione motoria per gli alunni

di Guido Ghersi

Nella scuola primaria di Carro, in Alta Val di Vara, si terrà un corso di educazione motoria per gli alunni. Il progetto, giunto alla sua decima edizione, è promosso dal Comune con la collaborazione della Asd Pugilistica di Varese Ligure, Fpi e del Coni. L’attività si svolge nella palestra del centro sportivo comunale della frazione di Ziona, affidato in gestione alla Asd Ziona 2001 Uisp. Il corso è articolato in dieci lezioni di due ore ciascuna, fino a mercoledì 18 marzo in orario dalle 10.30 alle 12.30 di ogni mercoledì. Poi si concluderà con un saggio dimostrativo. Il corso di riferimento al progetto “Dal gioco allo sport_Imparare giocando” dell’Asd Pugilistica approvato dalla scuola nel 2011, con circuiti e giochi di rapidità, destrezza e coordinamento motorio.

Due anni or sono il corso è stato integrato con le attività del progetto del Coni “Sport in classe”, con la docente Chiara Sturlese che affianca l’insegnante Marina Basso e il tecnico della pugilistica Enrico Paganini.