Camogli: come prevenire i furti, la lezione dei Carabinieri

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Iniziamo con un dato: ammontano a meno di cinquanta tutti i reati compiuti in un anno sul territorio di Camogli. E’ una delle informazioni che Simone Clemente, comandante della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure che si occupa di un comprensorio di 12 comuni tra Tigullio e Paradiso, ha fornito durante un interessantissimo ed esaustivo incontro, condotto con professionalità ed amore per il proprio lavoro, su “Sicurezza e difese abitative”.

Incontro, che ha visto presenti anche Matteo Torri, comandante dei Carabinieri di Camogli, e Antonio Santacroce, comandante della Polizia locale, organizzato con il Comune anche perché recentemente si sono registrati alcuni furti e ciò ha destato preoccupazione nella cittadinanza. Come ha detto il sindaco Francesco Olivari in apertura: “Ci sono le telecamere ed altre ne verranno installate, i videolettori di targhe, ma è un bene sapere quali accorgimenti adottare per prevenirli”.

E per prevenire, è stato detto, occorre la collaborazione di tutti, fare squadra. In pratica una sicurezza partecipata con la quale non si può risolvere, ma si può fare molto. Il Tigullio, ad esempio, ha una criminalità di transito. Le forze dell’ordine monitorano sì il territorio in tutti i modi, compresi giornali e social, ma è fondamentale che i cittadini chiamino il 112, numero gratuito, per fare segnalazioni. Ad esempio a Camogli, queste hanno permesso di essere più efficaci nella lotta contro i furti. Così come è importante fare denuncia in caso di intrusione. Nota interessante il fatto che i migliori testimoni siano le donne di oltre 65 anni.

Più in generale in tema di sicurezza Simone Clemente ha ricordato “Where Are U”, la App gratuita del 112 utilizzabile anche dagli ipovedenti, che permette oltre alla telefonata, la geolocalizzazione, la videochiamata, il messaggio.

Ma, tornando ai furti, cosa fare in caso di intrusione? Telefonare al 112, non toccare nulla per non “inquinare” la scena, accendere le luci. E avere un’arma in casa? Innanzitutto, è stato specificato, i furti avvengono solitamente quando la casa è disabitata, e quindi inutile possederla, oltre al fatto che l’arma potrebbe essere rubata. Per sparare occorre vi sia sempre vita contro vita, un’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica; oltre al fatto che occorre essere allenati all’utilizzo dell’arma così come dev’essere chiaro che vi saranno delle indagini.

Quali i mezzi per contrastare le intrusioni? Ci sono strumenti efficaci, non necessariamente assai costosi: blocca serrande, un cane (i piccoli sono i migliori, perché abbaiano immediatamente e continuativamente), allarmi e telecamere con eventuale collegamento con il 112. E’ importante farsi consigliare su posizione e altezza. Con una cifra non elevata si può avere un controllo sull’interno dell’abitazione anche attraverso cellulari collegati alla App gratuita Alfred. Chi desidera avere una cassaforte, meglio non la posizioni dietro ad un quadro, ma in un punto non facilmente raggiungibile. Così come per gli allarmi acustici è bene non posizionare vicini sirena e sistema. In ogni caso rivolgersi sempre ad aziende serie e sicure.

Altro strumento assai efficace per controllare il territorio è la collaborazione tra pubblico e privato, “fare rete” con le telecamere.

Ma oltre ai furti ci sono le truffe, il cui ricavato si stima in 8 milioni di euro, perpetrate spesso da falsi carabinieri e falsi avvocati. I carabinieri in borghese vanno eccezionalmente nelle case, quindi se accadesse occorre chiedere subito il tesserino (fondo giallo con arre colorate) e telefonare al 112, che sa esattamente dove sono le auto in servizio in tempo reale. Una truffa che è utilizzata da anni è la telefonata di un presunto avvocato che segnala un parente in difficoltà e chiede denaro.

Il pubblico, non numeroso nonostante il tema coinvolgente, ha potuto chiedere chiarimenti.