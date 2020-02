Camogli: “Ambulatorio mobile, gli spazi alternativi”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

A seguito delle numerose richieste che mi stanno pervenendo da parte della cittadinanza circa la possibilità di trovare un luogo più adatto e confortevole per la popolazione durante i vari periodi dell’anno, dove poter usufruire dei vari servizi che offre la Croce Rossa oggi attraverso un mezzo mobile, sto riaccendendo i riflettori su questo argomento. Tali attuali manifestazioni di interesse dei cittadini, fanno seguito ad una precedente raccolta di firme spontanea di 2 mesi fa, (quasi 500 firmatari) e ad un iter in Consiglio Comunale di cui mi ero fatto carico. Allora era stato risposto dalla maggioranza che non avevano trovato locali adeguati in città.

Oggi attraverso un’interpellanza, che presenterò nei prossimi giorni, ritornerò sul tema, suggerendo che alcuni spazi dell’ex ospedale o della Casa del Marinaio, ad oggi utilizzata per circa un 45% delle sue potenzialità, si potrebbero pensare di utilizzare.

Nella speranza che ci siano la volontà, la sensibilità e la capacità politica per gestire questa problematica, auspico fatti concreti in tempi rapidi.