Bogliasco: per San Valentino “La stanza dei giochi”

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Premio scenario e Premio Dall’orso teatro, “La stanza dei giochi” è uno degli spettacoli per ragazzi più amati degli ultimi anni.

Si parla di possesso e di condivisione, ma lo si fa col linguaggio dei bambini, attraverso il gioco e i giocattoli, come è tipico della storica compagnia “scena madre” che da tanti anni lavora con e per i ragazzi.

In scena dei bambini attori professionisti che vi stupiranno.

La Pro Loco di Bogliasco lo propone nella sera di San Valentino, con la possibilità di lasciare i bambini (dai 5 anni) prima e dopo lo spettacolo (dalle 20 alle 22.30) con un costo aggiuntivo di 5€. Il controllo e l’intrattenimento dei bambini avverrà con l’ausilio di Senza Pensieri Eventi e degli attori e autori stessi dopo allo spettacolo.

Lo spettacolo, alle 21 nella sede in via Aurelia 106 (zona stazione), è indicato dai 5 agli 11 anni, costa 10 per gli adulti, 9€ per i bambini e per i soci Pro Loco e 8€ per i gruppi di più di 10 persone.

Si consiglia la prenotazione sia per lo spettacolo che per l’intrattenimento, telefonate allo 010 3470429 o scrivete a iat@prolocobogliasco.it.

Un momento di divertimento e di crescita per i vostri piccoli e un momento romantico per voi!