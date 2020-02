A-12: stanotte chiusura parziale svincoli Sestri e Chiavari

Dal sito di “Autostrade spa”

Sestri Levante – Entrata Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

Sestri Levante in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

***

Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 per lavori

Sestri Levante – Uscita Chiusa (Km 48.7 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Sestri Levante e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.

Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/02/2020 al giorno 18/02/2020 per lavori

*****

Sestri Levante – Uscita Chiusa (Km 48.7 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Sestri Levante e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/02/2020 al giorno 18/02/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.

*****

Sestri Levante – Entrata Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

Sestri Levante in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/02/2020 al giorno 18/02/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lo spostamento dei cavi Telecom sul viadotto “Gromolo”, da parte della suddetta azienda di telecomunicazioni, previsto in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Sestri Levante, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene sia da Genova sia da Sestri Levante, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 febbraio;

-dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 febbraio.

Negli stessi giorni e orari non si potrà usufruire dell’area di servizio “Riviera sud”.

****

Chiavari – Entrata Chiusa (Km 38.3 – direzione: Genova)

Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 05:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire un intervento relativo alla segnaletica orizzontale, previsto in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 febbraio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Chiavari, verso Genova. Ricordiamo che nella stessa notte sarà chiusa anche l’entrata della stazione di Sestri Levante, verso Genova.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Lavagna.

***

Genova – Tratto Chiuso (Km 4.2 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 15/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) – finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Genova est, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Genova est.

Inoltre, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 febbraio, sarà chiusa la stazione di Genova est, in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, a chi dalla A7 con provenienza Milano è diretto verso Genova, si consiglia di proseguire lungo la A7 fino alla barriera di Genova oves