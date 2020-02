Dall’ufficio documentazione dei Vigili del Fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio, alle 17,40, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A12, in direzione Genova, subito dopo l’uscita di Nervi per incidente stradale. In una delle vetture coinvolte il conducente è rimasto intrappolato ed è stato estratto dai vigili del fuoco.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico fino alle 19.15

Sul posto polstrada e 118