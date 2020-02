Trasporti sanitari: “Bando aperto anche alle Pubbliche assistenze”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Garantire a tutti gli aventi diritto, comprese le pubbliche assistenze, di partecipare al bando di gara in corso per l’affidamento dei trasporti sanitari interni. Per questa ragione la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale ha scritto agli uffici competenti, chiedendo di garantire questo principio, nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza.

La richiesta della vicepresidente Viale fa seguito all’approvazione all’unanimità, a fine gennaio, della nuova legge regionale sui trasporti sanitari: nel testo è prevista infatti l’istituzione di un elenco, in corso di elaborazione, dei soggetti ai quali possono essere affidati i servizi, anche quelli di trasporto interno oggetto della gara.