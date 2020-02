‘Santa’: il futuro del turismo e le sinergie mancate

Gli operatori turisti del Tigullio occidentale, dopo la stagione del “carpet rosso”, l’euforia per la ricostruzione in tempo record della strada per; gli incontri dei Comuni costieri per iniziative unitarie, si interrogano sulla imminente stagione turistica. Che effetti avranno il corona-virus; la tracotanza di Trump, la Brexit, un altro anno senza il porto di Rapallo?

A discuterne, nella foto, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e il presidente degli albergatori di Santa Margherita e Portofino Giuseppe Pastine.