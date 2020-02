Recco: un pranzo da favola per il cinghiale che gira in centro

Occorre riconoscere che si tratta di un cinghiale preciso: rovescia soltanto il bidone dell’umido. Ed è un pranzo davvero da favola: pane, focaccia, avanzi prelibati di cibo; questa mattina anche cipolle. Il cinghiale che all’alba ama passeggiare nel centro di Recco, con incursioni sul Belvedere Tenco, stamattina è tornato a cibarsi con quanto contenuto in un bidone situato all’angolo tra via 4 Novembre, davanti alla banca, e piazza Nicoloso, davanti al Comune. Unico aspetto negativo: più lavoro per gli addetti al ritiro dei rifiuti.