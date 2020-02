La pubblica assistenza Croce Verde Recco indice un bando di concorso per l’assunzione di un Milite Soccorritore, con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi (eventualmente rinnovabile) con contratto nazionale Anpas in categoria C1 per poter assolvere i compiti d’istituto, con particolare riguardo alla copertura dei servizi ordinari e d’urgenza. Il testo del bando è scaricabile da http://croceverderecco.it/