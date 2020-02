Recco: intervento lampo nell’edificio scolastico di via Massone

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

E’ in corso l’intervento per mettere in sicurezza i balconi della scuola di via Massone, interessati dal distacco di parte dell’intonaco dal terrazzo sovrastante. Nel corso del pomeriggio del giorno 6 febbraio, la fiduciaria del plesso scolastico ha segnalato il distacco di alcune parti di intonaco da un terrazzo. A seguito dell’immediato sopralluogo del sindaco Gandolfo, dell’assessore Peragallo e del responsabile del settore manutenzione, si è deciso di intervenire tempestivamente con una ditta specializzata che ha messo in sicurezza la zona, procedendo alla rimozione delle parti di intonaco a rischio distacco. Simile operazione è stata effettuata sui soffitti degli altri balconi dei diversi piani che presentavano situazioni potenzialmente analoghe.

“In questo momento- spiega il sindaco Carlo Gandolfo – gli operai della ditta incaricata stanno staccando l’intonaco ‘ammalorato’ presente negli intradossi dei terrazzi. In seguito si procederà a proteggere le armature metalliche dei solai a vista, mediante la stesura di uno specifico prodotto antiossidante”. Gli interventi garantiranno da ulteriori distacchi. Dai sopralluoghi non è emersa alcuna infiltrazione di acqua sul soffitto e sulle pareti delle aule, pertanto non sussistono problemi all’utilizzo delle stesse. E’ stata prescritta tuttavia l’interdizione dei terrazzi fino al completamento dell’intervento.

“Saranno i nostri uffici – aggiunge l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – a redigere nei prossimi giorni un progetto complessivo di ripristino della facciata e al reperimento delle risorse necessarie. L’intervento sarà affidato a una ditta individuata attraverso gara e realizzato nei mesi estivi”.