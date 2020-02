RASSEGNA STAMPA. Chiavari, allarme droga

Oggi, mercoledì 12 febbraio, auguri ad Eulalia. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano D’Aveto; Uscio. Santi patroni: per le malattie contagiose Sant’Antonio (17 gennaio). Parole: monogamia (unione matrimoniale di un solo uomo con una sola donna; l’abitudine di alcuni animali ad accoppiarsi e convivere con una sola femmina Devoto Oli).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: droga cresce il consumo tra i giovanissimi. A-12: ancora sui controlli a viadotti e gallerie.

Sestri Levante: “Anas stringa i tempi per le gallerie di Sant’Anna”. Casarza Ligure chiede i dossi, che prima contestava, sulla 523. Lavagna: le Foibe, incontro con Di Lagni. Lavagna: il farmacista con 15.000 follower. Cogorno: consegne mobili in ritardo o incomplete, i clienti minacciano azioni legali. Chiavari: condannato nel 1945 a 24 anni per diserzione, si riappacifica con la città. Chiavari: nuovo spazio per la Mazzini Ovest, si sposta la biblioteca. Chiavari: l’Istituto tecnico dice stop alla plastica e coinvolge altre scuole. Chiavari: la Asl 4 prepara la cannabis ad uso medico per i pazienti spezzini. Chiavari: riecco lo sbarassu. Chiavari: fallisce negozio. Chiavari: incontro con Neri e Patrignani.

Rapallo: Stati generali, scelto un archidesigner. Rapallo: sì al parziale svincolo del Savoia. Rapallo: “Strumentale la scelta del Comprensivo”. Rapallo: incontro ricordando Lina Volonghi.

Recco: arrivano fondi per dragare i fondali. Recco: piscina pronta anche per il campionato. Avegno: vincolo all’asilo, mozione della minoranza respinta.

