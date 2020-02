Rapallo: ‘Un pomeriggio a 4 zampe’, nuovo appuntamento all’Hotel Europa

Nuovo appuntamento gratuito e aperto a tutti al Centro Benessere Rapallo Chiavari dedicato al rapporto con il cane in collaborazione con l’associazione cinofila Windog

Venerdì 28 febbraio 2020, dalle 15 alle 19, al centro benessere dell’ Europa Hotel & Spa (Via Milite Ignoto 2, Rapallo) continuano gli appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico dedicati al benessere fisico e mentale della persona. In programma un ” Pomeriggio a quattro zampe”, con consigli di educazione cinofila in collaborazione con il Centro di Educazione e Cultura Cinofila Windog.

L’evento fa parte del ciclo di incontri organizzati dal Centro Benessere Rapallo Chiavari di Emanuela Bisaccia, che ogni mese portano nei centri di Rapallo, Chiavari e Santa Margherita Ligure appuntamenti riguardanti il benessere psicofisico della persona. Dopo l’incontro dedicato alla bellezza e al make up proposto il mese scorso, a febbraio si parla del rapporto con gli amici a quattro zampe, un legame speciale che spesso arricchisce di amore e serenità la nostra vita. Seguiranno nei prossimi mesi incontri dedicati alla psicologia, all’alimentazione, alla cucina e alla sessuologia.

Il “Pomeriggio a quattro zampe” è realizzato in collaborazione con il Centro di Educazione e Cultura Cinofila Windog, un’associazione che si occupa del rapporto tra cane e padrone attraverso consulenze, corsi di educazione comportamentale, laboratori di pet therapy e agility, addestramento cuccioli e molto altro. «La passione per i cani mi accompagna sin da quando ero piccola – spiega la titolare Debora Giorgi – Nove anni fa ho avuto la fortuna di trasformare questa passione in un concreto progetto di formazione per diventare educatrice. L’obiettivo di Windog è quello di aiutare i “proprietari” di cani a comprendere nel miglior modo i loro amici a quattro zampe, dando loro conoscenze e competenze adeguate, affinché la loro relazione sia serena e il cane possa essere un compagno di vita e non un impegno gravoso». Durante l’incontro di venerdì 28 febbraio, Debora Giorgi darà consigli sulla gestione ed educazione del cane e sarà disponibile per eventuali dubbi e domande da parte del pubblico presente. Per ragioni di sicurezza i cani non sono ammessi.

Il Centro Benessere Rapallo Chiavari di Emanuela Bisaccia è uno spazio che racchiude al suo interno sauna, piscina, bagno turco, percorsi sensoriali e offre ai visitatori diverse tipologie di trattamenti e massaggi, dai più classici ai più innovativi come quello con le conchiglie e con il bambù. «Il nostro centro benessere vuole essere un punto di riferimento per la salute fisica e mentale delle persone – spiega la titolare Emanuela Bisaccia – Per questo, abbiamo pensato a un calendario di eventi che si focalizza sul benessere psicofisico e affronta diversi argomenti che possono contribuire al raggiungimento di esso: dal make up da utilizzare ogni giorno per sentirsi più belle e a proprio agio, alla giusta alimentazione, per trovare un equilibrio e una serenità con il proprio corpo, ma anche al rapporto con gli altri. Affronteremo il tema della sessuologia di coppia e daremo anche consigli di cinofilia, perché il benessere psicologico può derivare anche dall’amore per il proprio animale domestico».

A seguire sarà offerto un aperitivo alle partecipanti. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti, è gradita la prenotazione. Info e prenotazioni: Emanuela Bisaccia 339 5991151;

www.centrobenessererapallo.it, www.facebook.com/WindogRapallo/