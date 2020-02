Rapallo: Fratelli d’Italia in piazza contro la nuova etichettatura europea

Dal Circolo territoriale di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia torna in piazza! Domenica 16 febbraio il Circolo Territoriale Rapallo e il Circolo Territoriale Carasco Tre Valli saranno in Piazza Da Vigo e domenica 23 febbraio in Piazza Cavour a Rapallo dalle 10 alle 13 per una campagna di informazione sul Nutri-Score, il sistema di etichettatura “a semaforo” degli alimenti sviluppato da un centro di ricerca francese,

che penalizza fortemente le eccellenze enogastronomiche italiane e che, dopo la Francia, verrà presto adottato in Germania e nel resto d’Europa.

“Lunedì 17 febbraio la Camera discuterà la mozione di Fratelli d’Italia, a prima firma Giorgia Meloni, per tutelare i prodotti alimentari italiani e contrastare il Nutri-Score. Secondo questo assurdo sistema di etichette sono da evitare olio d’oliva, parmigiano, mozzarella, prosciutto di Parma, e altre eccellenze alimentari italiane, anche a marchio Dop e Doc, mentre cibi

spazzatura delle multinazionali sono bollati come di buona qualità.” dice Gianni Arena, Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo.

“Aderiremo convintamente a questa iniziativa del Circolo di Rapallo creando un sodalizio che pensiamo possa portare buoni frutti in futuro. Nel merito della difesa dell’identità, storica battaglia di Fratelli d’Italia, essa va estesa anche al comparto alimentare che tanto inorgoglisce ed alimenta l’export del Paese. Anche sul territorio del nostro Circolo vi sono prodotti di

eccellenza frutto della tradizione e dei sacrifici dei più radicati tra suoi abitanti, che non vogliamo debbano subire la “mannaia” dell’Europa secondo criteri che non condividiamo” gli fa eco il Presidente del Circolo Territoriale Carasco Tre Valli, Fabrizio Brignole.

I Direttivi dei Circoli Territoriali di Rapallo e Carasco Tre Valli saranno a disposizione degli interessati per dare informazioni sul Nutri-Score e su questa ennesima battaglia intrapresa da Fratelli d’Italia a difesa del Made in Italy. “Fratelli d’Italia, come sempre, è al primo posto nella difesa delle nostre eccellenze e dei prodotti italiani” concludono i due Presidenti.

Per chi lo desidera, sarà ovviamente possibile aderire al partito guidato da Giorgia Meloni.

La Politica riparte.

Buon viaggio Fratelli!